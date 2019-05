La direction de l’école au complet à Val-de-Travers

La direction de l’école Jean-Jacques Rousseau sera à nouveau au complet à la rentrée d’août : le Conseil communal de Val-de-Travers a désigné un nouveau codirecteur en la personne de Jean-Claude Othenin-Girard.

Fin 2018, le directeur Romuald Babey a annoncé qu’il allait réorienter sa carrière professionnelle au terme de l’année scolaire 2018-2019. Le directeur adjoint Denis Rey, chargé du premier cycle, a également démissionné. La direction de l’école a été remaniée. Elle est attribuée à une équipe composée d’un codirecteur administratif, le secrétaire général du dicastère de la jeunesse et de l’enseignement Jean-François Biloni, et de trois codirecteurs pédagogiques : Jean-Claude Othenin-Girard (premier cycle), Anne-Pascale Isler (cycle 2) et David Hamel (cycle 3). /comm-msa