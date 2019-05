Lutteurs écossais à La Vue

Cornemuse, kilt et whisky au milieu de la sciure… Après la Bretagne ou le Sénégal, la 101e fête cantonale neuchâteloise de lutte, les 15 et 16 juin à La Vue-des-Alpes accueille deux athlètes écossais en kilt, dont le champion du monde de back-hold Frazer Hirsch, un piper et un bar à whisky. Ambiance celtique garantie.

Mais la manifestation sera surtout l’occasion pour les Suisses de faire montre de leur talent en vue de la fête fédérale d’août prochain à Zoug. Parmi la centaine d’actifs attendus durant le week-end, on devrait voir s’empoigner quelques espoirs prometteurs, à l’image du Neuchâtelois Kilian Colo ou du Bernois Lukas Renfer du club de Tavannes, invité de la fête.

Le public de son côté pourra apprécier des gradins entièrement rénovés avec la complicité de la protection civil et inaugurés mardi matin.

Le comité d’organisation, sa centaine de bénévoles et les 300 lutteurs, jeunes et actifs sont prêts pour accueillir les quelques 1500 à 2000 spectateurs attendus à La Vue-des-Alpes. /cwi