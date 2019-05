Un journal numérique pour suivre sa consommation de tabac

Mesurer sa consommation de tabac sur son smartphone ou son ordinateur est désormais possible, annoncent lundi les centres de compétences neuchâtelois jurassien en prévention du tabagisme Vivre sans fumer et CIPRET Jura. Existant déjà sous forme papier, ce « journal du fumeur » permet d’inscrire sa consommation de cigarettes, de vapoteuse ou de chicha afin d’en recevoir ensuite une synthèse. « La prise de conscience de sa propre consommation est un pas important dans une optique d’arrêt. On ne se rend pas forcément compte de ce qu’on consomme au quotidien et cet outil permet justement de prendre du recul », précise la cheffe du CIPRET Jura, Carine Lehmann.

Ce nouvel outil digital est disponible ici. /comm-gtr