Les trains ne circulent plus entre Bienne et Berne. Un déraillement survenu samedi après-midi dans la commune de Busswill, dans la périphérie biennoise, provoque des perturbations sur les lignes ferroviaires. Les CFF indiquent que toutes les liaisons depuis la cité seelandaise en direction de la capitale sont suspendues. Les voyageurs sont priés de rejoindre Berne via Olten et Fribourg via Neuchâtel. Le dérangement pourrait durer tout le week-end, selon les CFF. /nme