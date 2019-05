Plus d’un millier de membres à la CNCI

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie réunit les fleurons de l'économie aux Patinoires du Littoral. La CNCI tenait mercredi en fin de journée son assemblée générale. Un invité de marque avait fait le déplacement de Berne à Neuchâtel : le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.

Le conseiller fédéral a été accueilli par un président de la CNCI tout sourire : en 2018, la Chambre a franchi le cap des 1'000 membres. Alain Marietta a également salué les réformes fiscales mises sur les rails par le canton. Le président espère toutefois un redressement financier de l’Etat. Car à ses yeux, il est nécessaire d’avoir « une économie saine dans un état aux finances saines ».

Au terme de l’assemblée et au travers de 80 diapositives, Ignazio Cassis a mis en avant l’accord-cadre institutionnel entre la Suisse et l’Union européenne. Le ministre a enfin rappelé qu’un franc sur trois gagné en Suisse est lié au marché européen et que les échanges entre l’économie helvétique et l’Union européenne représentent un milliard de francs par jour ouvrable. /aju