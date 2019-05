Hall’titude sur de bons rails pour sa première année

Regrouper ses forces pour affronter les défis et les difficultés actuels du commerce local. Telle était l’idée de cinq commerçants chaux-de-fonniers qui se sont installés il y a une année dans un local rénové à deux pas d’Espacité en plein cœur de la Métropole horlogère. La Chaux-de-Fonds, une ville frappée comme d’autres par le malheur des vitrines vides.

Douze mois plus tard, Hall’titude est toujours debout et a trouvé son public avec un bilan globalement positif. Certains commerçants ont vu leur chiffre d’affaires doubler voire tripler dans cette nouvelle configuration et ont aussi dû recruter du personnel pour faire face à une augmentation de la clientèle à certaines périodes, comme l’explique Loan Sterchi, l’un des initiateurs du projet :