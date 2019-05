Quatre jours de golf à travers le Jura

Faire du Jura géographique une destination golf ! L’un des objectifs que visera la nouvelle Transjuragolf. Cette compétition franco-suisse vivra sa première édition du 29 juillet au 1er août. En quatre jours, la centaine d’amateurs attendue s’alignera sur les golfs suisses des Bois et du Brésil (Goumoens-le-Jux/VD) et français du Mont Saint-Jean (Les Rousses) et de Prunevelle (Dampierre sur le Doubs).

Cette compétition est organisée par CDL Events sàrl, une société dirigée par les Ajoulots Claude et Danièle Laville. Son format s’inspire de celui de la Swiss Golf Week, qui se tient traditionnellement mi-juillet et attire plusieurs centaines de golfeurs dans une région du pays.





Retombées économiques et touristiques espérées

La Transjuragolf espère attirer un public provenant de Suisse, de France, d’Allemagne…et de vacanciers. Les organisateurs ont su convaincre les milieux touristiques. Tant Jura Tourisme que Bourgogne/Franche-Comté Tourisme parrainent l’événement et misent donc sur des retombées économiques. « Certes, les golfeurs ne dorment pas sur la paille, mais il faut casser le mythe : le golfeur n’est pas un millionnaire », défend Claude Laville. « Ce sont des amoureux de ce sport qui bénéficient d’un revenu moyen et donc, une clientèle très intéressante pour la région, notamment les hôtels et les restaurants ».



Les dotations des prix de la Transjuragolf seront composées de produits du terroir. Le budget total avoisine les 70’000 francs. Les organisateurs comptent pérenniser leur manifestation dès l’an prochain. /clo