Mobilisation autour du Musée des Beaux-Arts du Locle

Une pétition en ligne veut soutenir le Musée des Beaux-Arts du Locle. Alors que la hausse des impôts proposée par le Conseil communal a été refusée dimanche en votation, l’institution culturelle locloise figure parmi les potentielles pistes d’économies de l’exécutif pour contenir le déficit au budget 2019, qui s’alourdit après le verdict rendu par les urnes de 3,5 à 4 millions de francs. En décembre, le groupe PLR au Conseil général avait déjà pointé du doigt le budget de fonctionnement du musée.

À la base du texte, la Société des Beaux-Arts veut avant-tout rappeler le rayonnement international de l’institution locloise et le travail de sa conservatrice Nathalie Herschdorfer en place depuis 2014. Interrogé au sujet de la faible fréquentation du musée, le président de la société Christoph Künzi fait une analogie économique : « Le MBAL est comme une start-up. Les chiffres de fréquentation ne sont pas impressionnants, mais ils sont en croissance. Et il y a une émulation qui se crée autour » Et Christoph Künzi de rappeler là encore le bon écho soulevé par le musée à l’extérieur de la Ville.