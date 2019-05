Votations fédérales : double oui

La révision découle des nouvelles mesures antiterroristes de l'UE. Elle prévoit notamment des conditions plus strictes pour l'accès aux armes semi-automatiques, certaines de ces armes ayant été utilisées lors des attentats de Paris, Bruxelles ou Copenhague.

L’Arc jurassien a voté comme le reste du pays. Neuchâtel a dit oui aux deux objets à 72%. Le Jura a soutenu la RFFA à 68% et la révision de la loi sur les armes à 62%. Le Jura bernois a accepté la réforme fiscale à 63%, Bienne à 59% et le canton de Berne à 60%. Les habitants du Jura bernois ont dit oui à 55% à la loi sur les armes, les Biennois également, à 69% et le oui atteint 61% au niveau cantonal. /ATS-mwi