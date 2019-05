Somnambus mortibus

Le Somnambus à la casse. Le bus de nuit bénévole a été la victime d’un accident la semaine passée dans le Val-de-Travers. Heureusement, aucune personne n’a été blessée, mais le véhicule est hors d’état de marche. Pour l’instant, les membres de l’organisation ont trouvé un bus de remplacement pour assurer le service cette fin de semaine. Mais cette mésaventure les a poussés à prendre certaines décisions dont celle de créer une association.

Le Somnambus, qui existe depuis plus de 20 ans, est un service de bus de nuit gratuit à destination de la jeunesse vallonnière. Il est financé par les trois communes du Val-de-Travers et des sponsors. Toutefois, il n’avait jamais eu le statut d’association, ce qui est désormais chose faite.

Un nouveau bus a d’ores et déjà été commandé et l’assurance en financera une bonne partie, vu que l’ancien ne sera pas réparé. Les communes des Verrières, de La Côte-aux-Fées et de Val-de-Travers donneront aussi un franc par habitant pour le nouveau « carrosse ». /jha