Le P’tit du Gros, cent concerts et des poussières

Le p’tit du Gros continue à surprendre son public. Le festival, « petit frère » du Chant du Gros, se tiendra comme lui du 5 au 7 septembre au Noirmont. Les organisateurs ont dévoilé sa programmation vendredi. La scène accueillera quinze groupes, tous suisses… et verra cette année son centième concert, celui des Chaux-de-Fonniers de « Bunkr ». Plusieurs autres groupes de la région sont à l’affiche, notamment « L’Effet Philémon », le nouveau projet du Jurassien Félicien « LiA » Donzé. Et pour cette neuvième édition, les buts du comité restent inchangés : proposer des styles musicaux variés et alternatifs, pour les faire découvrir au public. C'est ce qu'explique le programmateur du P’tit du Gros, Jean-Pablo Mühlestein :