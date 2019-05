La neutralité au cœur du débat

Comment concevoir la neutralité de la Suisse en 2019 ? Quatre invités de marques ont débattu de cette question jeudi soir au CIP à Tramelan. La journaliste et éditorialiste Joëlle Kuntz, le directeur du CICR Yves Daccord, l’ancien Conseiller d’Etat valaisan et écrivain Oskar Freysinger, ainsi que le politologue et historien Andreas Gross étaient invités par le Conseil du Jura bernois. La conférence-débat animée par l’ambassadeur de Suisse en Israël Jean-Daniel Ruch s’inscrivait dans le cadre du centenaire du prix nobel remis à l’écrivain suisse Carl Spitteler, qui a notamment vécu à la Neuveville. /ast