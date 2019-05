Chêne médaillé à Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel primée pour la forêt de chênes de Chaumont. Remise par l’association suisse Pro Quercus, la distinction reconnaît les actions concrètes mises en œuvre en faveur de la régénération et de la mise en valeur du chêne sessile.

L’association défend le patrimoine naturel et culturel du chêne en Suisse. Le chêne sessile de Chaumont, également appelé rouvre, est apprécié des tonneliers pour son grain fin, son tanin doux et ses canaux fins et roses. Le massif de Chaumont compte 125 hectares de forêt riche en chênes et 36 hectares de chênaie pure. Un patrimoine que la Ville de Neuchâtel rajeunit depuis 1994 notamment grâce à l’action « Un arbre pour chaque naissance » qui a permis de repiquer 250 plants de chênes par an. /comm-mwi