La Communauté d'intérêts (CI) Priorité Liberté a remis pour la 13e fois son "Paragraphe rouillé" mercredi soir à Zurich devant plus de 350 participants. Le canton de Neuchâtel est primé parce qu'il a ajouté à sa loi sur la police du commerce une interdiction du "beerpong" dans les restaurants.

Ainsi, il est interdit aux établissements publics d'organiser des "heures joyeuses" (tarifs avantageux à certaines heures pour les boissons alcoolisées) et des jeux à boire (beerpong). Cette loi vise à réduire la consommation d'alcool, notamment dans le cadre de jeux et de concours, et à protéger en particulier les jeunes contre les abus d'alcool.

Priorité Liberté remet chaque année depuis 2007 son "Paragraphe rouillé". "En attribuant cette distinction, elle entend sensibiliser le public, mais aussi les politiciens et les administrations au grand nombre de régulations bureaucratiques inutiles", précise-t-elle dans un communiqué. La communauté d'intérêts est présidée par le conseiller national UDC Gregor Rutz et recense plusieurs politiciens de l'UDC, du PLR et du PDC. /ATS-rst