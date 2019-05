Les bandes orange se décollent sur l’A5

Les routes des tunnels sous la ville de Neuchâtel sont parsemées de bandes orange… qui se décollent. Posé il y a seulement deux mois dans le cadre de la reprise des chantiers, ce marquage provisoire s’arrache déjà par endroits sur l’autoroute A5, notamment entre la Maladière et Marin. Un phénomène dû à une pose effectuée dans des conditions météorologiques défavorables. « La pluie et le froid n’ont pas aidé à faire tenir la colle à certains endroits » précise Olivier Floc’ hic, porte-parole de l’Office fédéral des routes (OFROU). Toutefois, des interventions auront probablement lieu dans la nuit de jeudi à vendredi pour enlever et recoller ces bandes selon le porte-parole.







Un danger pour les automobilistes

« Ces morceaux de bandes cumulés peuvent former des petites boules et devenir un obstacle pour l’usager » signale Olivier Floc’ hic. Mais le porte-parole de l’OFROU insiste sur l’intervention « très régulière » du centre d’entretien pour enlever ces marquages et ainsi éviter que ces bandes « se promènent sur la chaussée ». Oliver Floc’ hic recommande toutefois de respecter les limitations prévues à 60 km/h et surtout de rester vigilant sur la route. /vma