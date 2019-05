La Musique scolaire et Evaprod tout en grandeur pour Fame

Sans star mais avec talents, la version chaux-de-fonnière est tout aussi impressionnante. Tout d’abord par le nombre de jeunes mobilisés. « C’est le plus gros projet que nous n’ayons jamais fait » comme l’évoquent en chœur le co-président et le directeur de la Musique scolaire Patrick Feller et Valentin Faivre. Ils sont 118 à se donner sur scène, entre les musiciens, comédiens-chanteurs et les quelques enseignants qui viennent aussi rejoindre le casting. Des professeurs qui jouent… les professeurs dans ce scénario qui retranscrit le quotidien d’une école des arts du spectacle américaine.

Le résultat est à la hauteur du travail fourni. Le plaisir est communicatif et est accompagné par la rigueur et la justesse musicale. Sur une si petite surface, la mise en scène joue sur la hauteur de l’ancien temple réaffecté. Les musiciens de la Musique scolaire sont donc répartis sur trois niveaux sur un échafaudage, ce qui apporte une touche particulière au spectacle. Le chef d’orchestre Valentin Faivre a aussi réussi à trouver un équilibre pour que les cuivres et les vents de la Musique scolaire n’assomment pas les voix des chanteurs. Onze représentations sont prévues jusqu’au 25 mai. Aucune date supplémentaire n’est pour l’heure prévue. /lre