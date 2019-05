Fin de course mouvementée sur l’A5

Une voiture a terminé sa course sur le toit vendredi vers 16h20 sur l’autoroute A5. Une conductrice a perdu la maîtrise de son véhicule peu avant la bretelle de sortie du Landeron, en direction de Bienne. Sa voiture s’est déportée sur la gauche avant de heurter la glissière centrale, de traverser la chaussée de gauche à droite et de dévaler le talus pour terminer sa course 35 mètres plus loin sur le toit dans un champ après avoir effectué plusieurs tonneaux. Légèrement blessées, la conductrice et sa passagère ont été transportées à l’hôpital en ambulance. / comm-sma