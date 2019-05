Des jeunes et des vaches à Saignelégier

La relève de l’élevage bovin de la région se retrouve ce samedi à Saignelégier. Le chef-lieu franc-montagnard accueille la 12e édition de Junior Arc Expo. La manifestation rassemble plus de 80 jeunes éleveurs de moins de 35 ans du Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel. Junior Arc Expo a battu un record cette année avec pas moins de 254 bêtes inscrites, soit des vaches et des génisses réparties dans 20 catégories différentes. La Halle du Marché-Concours était plongée dans l’effervescence ce samedi matin pour accueillir les participants. Le reportage de François Comte est à découvrir ci-dessous :