Les 30 services de l’administration communale de La Chaux-de-Fonds ouvrent leurs portes au public samedi jusqu’à 13 heures. Cette journée est l’occasion de découvrir comment fonctionne une collectivité publique et des secteurs parfois méconnus, à l’image de la chancellerie. Tout le monde en a entendu parler, mais on ne sait pas toujours très bien ce qu’il s’y passe. Mise en lumière avec le chancelier Daniel Schwaar, en place depuis un peu plus d’une année :