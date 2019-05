JAU-NE veut faire rayonner le canton de Neuchâtel

Faire du canton de Neuchâtel la capitale de l’architecture en Suisse. C’est le but des organisateurs de JAU-NE, la Journée de l’Architecture et de l’Urbanisme – NEuchâtel. La troisième édition de la manifestation se tient ce vendredi aux Patinoires du Littoral en présence d’environ 500 personnes issues de la branche. Cette journée de conférences a pour thème « New World » et propose une réflexion sur la manière de concevoir l’espace et le bâti de demain.

Parmi les invités, Antoine Picon, le président de la Fondation Le Corbusier et professeur à Harvard graduate school of design. A ses yeux, l’architecture se trouve dans une période de transition et devra relever plusieurs défis. /jpp