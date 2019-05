« Je suis encore plus détesté qu’Yvan Perrin ou la rente d’Olivier Arni »

Impossible de l’ignorer à Neuchâtel : un œuf et un nid géants trônent depuis trois semaines sur la tour de Diesse, l’un des monuments historiques et emblématiques de la ville. L’œuvre d’art imaginée par l’artiste Mandril est l’une des attractions des festivités liées aux 40 ans de la zone piétonne. Mais sitôt installée, une polémique n’a pas tardé à éclore : des voix dénoncent sur les réseaux sociaux l’utilisation massive de plastique, le tout acheminé par hélicoptère. Le créateur de l’œuf et de son nid accepte la critique mais dénonce une forme d’hypocrisie et une écologie sélective chez ses contradicteurs… Notre entretien :