Avis de disparition à Baulmes

Disparition à Baulmes, dans le canton de Vaud. Marie-Christine M. n’a plus donné de nouvelles depuis mardi matin à 6h30. Âgée de 57 ans, de corpulence mince, elle a les cheveux longs et noirs, les yeux verts et porte des lunettes, ainsi qu’un sac en bandoulière noir. Par ailleurs, elle boite de la jambe droite.

Toute personne ayant aperçu cette femme ou ayant des informations sur sa disparition est priée de prendre contact avec la Police cantonale vaudoise au 021 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche. /comm-mwi