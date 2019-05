Des vélos-cargos désormais aussi en location à La Chaux-de-Fonds

Trois vélos-cargos électriques seront désormais disponibles à la location à La Chaux-de-Fonds via le système de partage « carvelo2go ». Déjà présente dans 50 communes de Suisse dont Neuchâtel, cette possibilité de location arrive donc dans la Métropole horlogère. Les sections neuchâteloises de l’Association transport et environnement (ATE) et du Touring Club Suisse (TCS) ont notamment participé à l’achat de ces vélos dont le coût est estimé à 6500 francs. La Ville a contribué de son côté à hauteur de 2500 francs par vélo.

Trois commerçants « hôtes » se sont annoncés à La Chaux-de-Fonds pour héberger les vélos et les louer : le café du coin et les boulangeries La Boutique du Pain et le Pain de l’Artisan. Les locations sont ouvertes dès ce mercredi sur le site internet ou l’application « carvelo2go ». Les vélos-cargos électriques bénéficient d’une assistance électrique jusqu’à 25 kilomètre heure. Ils sont la plupart du temps utilisés pour du transport de matériel, mais peuvent aussi accueillir deux enfants à leur bord. /lre