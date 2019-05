Ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds perturbée

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Corcelles-Peseux et Chambrelien sur la ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds mardi matin à cause de la présence d’un véhicule sur les voies. Il faut s’attendre à des retards et suppressions de trains. Les voyages en direction de Berne ou de La Chaux-de-Fonds doivent se faire via Bienne. Des trains de remplacement ont également été mis en place entre Chambrelien et La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'entre Neuchâtel et Les Hauts-Geneveys. Selon les CFF, la perturbation devrait durer jusqu’à 14 heures environ. /comm-gtr