Les frères Décosterd lauréats du Grand Prix suisse de Musique

Distinction nationale pour un bout de la culture locloise. L’Office fédéral de la culture a remis le Grand Prix suisse de musique 2019 à André et Michel Décosterd pour leur projet Cod.Act selon un communiqué publié mardi. Un prix de 100'000 francs leur est aussi remis.

Nés au Locle, les deux frères « explorent les interactions entre le son, l'image et l'espace et renouvellent la perception de la musique contemporaine », souligne le communiqué. Ils se sont alliés en 1997 sous le nom de Cod.Act « pour créer d'étonnantes formes musicales et architecturales dont l'esthétique évoque l'univers industriel ».

La cérémonie de remise des prix se déroulera le 20 septembre prochain au Kunstmuseum de Bâle, en présence du conseiller fédéral Alain Berset. /ats-lre