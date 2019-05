Le SINE attire la foule

La cuisine était à l’honneur tout au long du salon. Mercredi, les enfants ont participé à des ateliers culinaires. Samedi, de jeunes cuisiniers entre 16 et 25 ans se sont affrontés lors de concours culinaires. Enfin dimanche, le SINE a accueilli six grands chefs romands pour un événement exceptionnel : « La table des Grands chefs ». Par paire, les six artistes des casseroles ont concocté des recettes à base de produits du territoire neuchâtelois. Ils étaient assistés par des commis amateurs, parmi lesquels le conseiller d’Etat neuchâtelois Alain Ribaux.