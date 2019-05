La plus belle et le plus beau des Romands seront élus samedi, lors du concours Miss & Mister Suisse romande, au Théâtre du Léman à Genève. Parmi les 26 finalistes, sept font partie de l'Arc jurassien, dont six Neuchâtelois et une Jurassienne. Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux sur son lieu de travail : Ivan Buonocore, jeune facteur en ville de Neuchâtel. /dsa