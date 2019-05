Les Jardins musicaux dévoilent leur programme

Le voile est levé sur la 22e édition des Jardins musicaux. Le festival prendra ses quartiers à Cernier et ailleurs du 17 août au 1er septembre.

Cette année, la programmation fait la part belle aux arts scéniques au sens large du terme. Il y aura du théâtre musical, de la danse, des bal(l)ades, des ciné-concerts, des ateliers pour les enfants et bien évidemment des concerts.

Au total, 240 artistes et quinze ensembles musicaux feront vibrer le public au cours de 36 représentations.

Peu coutumier des anniversaires, le festival a pourtant décidé cette année d’en célébrer plusieurs, dont les 50 ans de Woodstock. L’occasion de découvrir une jeune génération d’artistes dont trois Neuchâtelois, Louis Jucker, le beatboxer Arthur Henry et Carolina Katún.

De cette page Woodstock découlera une table ronde intitulée « Woodstock aujourd’hui : le climat ? », ainsi qu’une exposition parrainée par Michael Lang, le fondateur du festival de 1969.

Après avoir exploré en musique la filmographie de Charlie Chaplin, l’orchestre des Jardins musicaux parcours depuis l’année dernière celle de Buster Keaton. Le public retrouvera cet été « Steamboat Bill Jr. » et découvrira « Le Mécano de la Générale » sur une musique de Martin Pring créée pour l’occasion.

Comme à son habitude depuis maintenant près de 10 ans, le festival s’exilera en divers lieux de l’Arc jurassien. Nouvelle destination cette année, le musée des Beaux-arts du Locle. L’institution accueillera Welcome to the Castle de Nicolas Bolens par l’ensemble Batida. Une épopée musicale en forme de promenade photographique qui se prolongera au Grand-Cachot-de-Vent et sur les rives du lac des Taillères.

Le coup d’envoi des Jardins musicaux sera donné le 21 août à la Grange aux concerts de Cernier avec Roméo et Juliette sur des notes de Ravel et Prokofiev. Deux bal(l)ades précéderont cette inauguration.

La billetterie ouvre le 16 mai. /cwi





Le beatboxer chaux-de-fonnier Arthur Henry se produira le 24 août aux Jardins musicaux dans le cadre de Woodstock 50, le 24 août :