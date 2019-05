Incendie à Boudry

Incendie mardi soir à Boudry. Vers 20h30, les pompiers de Cortaillod sont intervenus pour un feu d’appartement à la rue du Verger à Boudry. Le sinistre a été maîtrisé au moyen d’eau et les lieux ont été ventilés. Deux personnes ont été incommodées par la fumée et se sont rendues à l’hôpital pour un contrôle, l’une transportée en ambulance et l’autre par ses propres moyens. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. /comm-aju