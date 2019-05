Il veut entrer dans le Jura avec 300 kg de viande

L’Administration fédérale des douanes a interpellé une personne à son entrée en Suisse en fin de semaine passée à Boncourt. Les faits se sont déroulés vendredi dernier vers 5h30. Un ressortissant turc âgé de 29 ans et domicilié en France a voulu passer la frontière et a déclaré être en possession d’aucune marchandise. Après vérification, il s’est avéré que l’homme transportait 294,4 kilogrammes de poulet, bœuf et de viande pour kebab dans le coffre de sa voiture. L’intégralité de la marchandise a été saisie et une enquête a été ouverte. /ami