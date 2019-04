Le Musée régional du Val-de-Travers met le cap sur le nord

Le Musée régional du Val-de-Travers présente deux expositions temporaires dans le cadre du Printemps culturel 2019. La Pension Beauregard, à Fleurier, accueille « Le Grand Nord, une rencontre entre art et science » et « Les Skolts, nomades et migrants ».

La première exposition est née de la collaboration entre Célia Sapart et Daniel Rohrbasser. Originaire du Vallon, elle travaille à Bruxelles où elle est climatologue et glaciologue. Lui est artiste et explorateur. Tous deux ont une passion pour le Grand Nord et s’y sont rendus de nombreuses fois. Ils interviennent régulièrement dans les écoles dans une démarche de sensibilisation. Leur exposition est composée d’œuvres, de photos, de posters à thèmes, de poèmes. Le public pourra aussi découvrir deux véritables morceaux de glace : un morceau de la calotte du Groenland et un morceau de banquise, présentés dans un congélateur vitré.

À l’étage, la deuxième exposition est consacrée à un peuple de nomades de Laponie. Les Skolts font partie des Samis mais ils sont orthodoxes et parlent une langue différente. Chassés de la péninsule de Kola en URSS en 1945, ils vivent aujourd’hui dans quelques villages de Finlande et de Norvège. L’exposition n’est pas de type historique ou ethnographique, elle s’apparente davantage à de l’art contemporain. Elle est constituée d’objets issus de la collection du Vallonnier Pierre-André Delachaux, dont un authentique traîneau acheté lors de son voyage de noces en 1969. Les visiteurs pourront compléter leur découverte grâce à la brochure éditée pour l’occasion.

Les deux expositions temporaires seront vernies vendredi 26 avril à 17h à la Pension Beauregard à Fleurier. Elles seront présentées jusqu’au 16 juin. /msa