Caroline Toussaint, finaliste du Swiss Press Award

C’est une première pour le groupe des radios BNJ : une de ses journalistes a fait partie des trois nominés pour l’obtention du Prix Suisse de la Presse remis ce mercredi à Berne. Caroline Toussaint termine au 2e rang. Elle a séduit le jury avec son reportage intitulé « C’est quoi être clown ? », diffusé le 21 décembre 2018 sur les radios du groupe BNJ (RJB, RTN et RFJ).



Caroline Toussaint a revisité son rêve d’enfant, devenir clown, en y apportant un éclairage journalistique. Dans un récit sensible et personnel, elle nous dresse les portraits de Gribouille, Coperlin ou encore Dr Chic : trois clowns, dont la vocation est d’apporter un peu de poésie et de légèreté dans le quotidien des petits et grands, dans la rue, au cirque ou à l’hôpital.

Le groupe BNJ FM est honoré et fier d’apprendre que cette démarche a su toucher des professionnels des médias issus de toute la Suisse. C’est un encouragement pour l’ensemble de nos journalistes, invités au quotidien à miser sur la qualité et l’originalité. C’est aussi une reconnaissance pour notre entreprise, qui accorde beaucoup d’importance à la formation de ses collaborateurs.

Notre entreprise profite de ce communiqué pour féliciter tous les nominés et lauréats du Swiss Press Awards.







Caroline Toussaint

Âgée de 26 ans et diplômée de l’AJM à l’Université de Neuchâtel, Caroline Toussaint travaille au sein de BNJ depuis l’année 2017. Elle collabore essentiellement pour la radio RFJ en tant que journaliste mais anime aussi une chronique littéraire pour GRRIF. /comm