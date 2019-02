Hiver petit et tardif à La Chaux-de-Fonds

Un centimètre de neige, une réclamation. C’est le régime en vigueur depuis le début de l’hiver à La Chaux-de-Fonds. La voirie a constaté 143 centimètres cumulés d’or blanc, dont l’essentiel est tombé durant 15 jours en janvier et 144 courriers de mécontentement.Pour le voyer chef, on peut parler d’un petit hiver. L’année passée, il était tombé 3 mètres de neige. Au chapitre du déneigement, une fois l’urgence passée, ce sont les travaux d’évacuation qui prennent le relai. Jusqu’ici, la tâche était effectuée entre 2h du matin et midi. Mais dès 6h, le rythme était ralenti par l’arrivée du trafic pendulaire. Pour éviter de perdre du temps, l’horaire a été adapté. Les hommes de la voirie s’emploient désormais entre 22h et 6h du matin à faire disparaitre les tas de neige. Quant aux citoyens, ils jouent globalement bien le jeu des mesures hivernales. Selon les spécialistes de la météo, aucun flocon n’est attendu, en tout cas jusqu’au 1er mars. /cwi