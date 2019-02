Soutien à une ligne directe Haut-Bas

Un soutien de poids à Berne en faveur d’une ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. La Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats (CTT-E) s’est prononcée à l’unanimité en faveur de la construction d’une nouvelle liaison, en lieu et place de la modernisation prévue du tronçon existant.

Aux yeux de la CTT-E, la liaison directe présente de grands avantages du point de vue économique, et même si les coûts d'investissement directs sont plus élevés que pour une simple modernisation, elle permettra à l’avenir de réaliser des économies dans le cadre des conventions de prestations.

Le Conseil des Etats se penchera sur ces propositions lors de sa session de printemps le 7 mars. /comm-cwi