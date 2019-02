Une nouvelle vie pour le Corso

Son écran s’est éteint définitivement en 2010. Le cinéma Corso à La Chaux-de-Fonds va connaître une deuxième jeunesse. La Fondation Metanoïa souhaite transformer le bâtiment pour en faire un lieu de rencontre pour tous les Chaux-de-Fonniers.

Le projet, nommé Corso 2020, prévoit de réunir sous le toit de l’ancienne salle obscure un restaurant de produits du terroir, une salle polyvalente pour des expositions ou des concerts, ainsi qu’une salle d’escalade de blocs.

Pour payer les travaux, la fondation va lancer un financement participatif le 30 mars. « Nous souhaitons créer un projet pour les Chaux-de-Fonniers par les Chaux-de-Fonniers, » explique Adam Alami, président de Métanoïa.

Le succès est d’ores et déjà au rendez-vous, puisque plus de 380 personnes ont répondu à l’appel aux bénévoles lancé pour vider le bâtiment de ses gravats, même si tous n’ont pas mis la main à la pâte. Laissé à l’abandon et aux mains de squatteurs pendant une décennie, le Corso a beaucoup souffert. Il a aussi été le théâtre d’un début d’incendie et son toit prend l’eau. Dix tonnes de déchets divers ont été sortis en quelques semaines.

Si le financement participatif est un succès, la Fondation Metanoïa espère ouvrir les portes du nouveau Corso en 2020 déjà. /mwi