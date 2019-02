Les Bugnenets-Savagnières en fête

Un grand soleil, de la neige et un nouveau téléski. La station des Bugnenets-Savagnières a officiellement inauguré samedi sa 8e remontée mécanique. Le Petit-Marmet est surtout destiné aux enfants et aux débutants. Il permet aussi de désengorger son grand frère, le Plan-Marmet.

« Aujourd’hui est un jour de fête », tels sont les mots utilisés par Yvan Meyrat, administrateur et chargé des constructions de la station, lors de l’inauguration officielle samedi. Cela faisait près de 50 ans que les Bugnenets-Savagnières n’avaient pas accueilli de nouvelle remontée mécanique. Les assiettes du Petit-Marmet viennent ainsi compléter l’offre. Le permis de construire obtenu en octobre 2016, la construction de la nouvelle installation a débuté en février 2018, 2017 ayant connu un hiver médiocre. Le budget de ce nouveau téléski s’élève à plus de 650'000 francs.

Le président du conseil d’administration, Michel Voutat, reste plutôt positif pour l’avenir de la station, malgré les impacts liés au réchauffement climatique. Il a affirmé que « les sports d’hiver ont encore quelques belles années à venir, malgré le changement climatique ». Il a relevé qu’après des résultats et des prévisions plutôt pessimistes entre 1982 et 1998, la tendance s’est inversée ces vingt dernières années. Cet aspect, couplé à des finances saines, ont permis d’investir et de mettre sur pieds le Petit-Marmet. /ech