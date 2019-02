De l’air du Locle pour la Saint-Valentin

Les amoureux en manque de cadeau original en ce 14 février peuvent se tourner vers Le Locle : avec humour, la Ville vend un peu de son air. La capitale mondiale de la Saint-Valentin commercialise des boîtes métalliques décorées et scellées. À l’intérieur, il y a du vide, ou plutôt de l’air, du Locle bien sûr.

Le contenu peut satisfaire des Loclois expatriés souffrant du mal du pays, des touristes cherchant un souvenir ou des amoureux qui sauront trouver une deuxième utilité à la boîte une fois ouverte : pot à crayons, vide-poche, ou boîte à mots doux à remplir tout au long de l’année.

Les boîtes d’air du Locle sont cylindriques, entourées d’une illustration romantique signée par le dessinateur Mibé et comportent la mention « bon pour le cœur » en français et en anglais. Elles sont vendues au prix de 5 francs l’unité et resteront disponibles après la Fête des amoureux.

Cette initiative conjointe du bureau promotionnel et culturel de la Ville et du bureau BD-Force n’est pas une invention. Le concept a déjà été décliné par d’autres villes comme Londres, Paris et New York. Même la petite commune française de Montcuq s’y est essayée. /msa