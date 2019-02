Trois jours de fête pour les 40 ans du Jura !

Ce sera une fête populaire à laquelle tous les Jurassiens sont conviés. Le Gouvernement a dévoilé ce matin les premières grandes lignes des festivités pour le 40e anniversaire de la République et Canton du Jura. Ce « grand rassemblement populaire » se tiendra passera sur le site de Halle cantine de Saignelégier du 21 au 23 juin prochain. Trois jours de fêtes destinés à toutes les générations, la journée du vendredi 21 juin étant dédiée aux écoles publiques et privées du canton. Une grande randonnée jurassienne de Glovelier à St-Ursanne, en passant par la borne symbolique des trois districts, marquera la journée du samedi avant une soirée dédiée à la jeunesse. Les représentants des autres cantons et de la Confédération seront accueillis le dimanche 23 juin à l’occasion de la grande fête populaire.