Les autorités jurassiennes s’attaquent à la moto sauvage en forêt

Les autorités jurassiennes ont décidé de taper du poing sur la table face à la pratique de la moto sauvage. Plusieurs secteurs forestiers du Jura seraient dégradés par quelques individus, « entre une dizaine et une trentaine » selon l’Office de l’environnement. Or, rouler en forêt reste interdit en dehors des manifestations autorisées et des trois sites d’entraînement officiels situés à Bassecourt, Vicques et Ederswiler. Pourtant, des signalements de motos et quads en forêt parviennent régulièrement aux autorités locales et cantonales. Dans les bois de Chevenez par exemple, les traces des motocross ont, par endroit, creusé de nouveaux chemins. Des dégâts qui ont de lourdes conséquences sur la faune et la flore. « On ne voit aucun rajeunissement naturel au sol, pas de plantes. Le sol est tassé comme une piste. Du coup, le gibier ne reste pas non plus », relève Cédric Huber, collaborateur technique à l’Office de l’environnement.