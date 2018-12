Une association pour financier les activités hors cadre à Val-de-Ruz

Pas question de supprimer les activités scolaires hors cadre à Val-de-Ruz. Elles font partie intégrante du Plan d’étude romand, estiment la direction et les enseignants. Le hic, c’est que depuis une décision du Tribunal fédéral il y a une année, elles doivent être gratuites si elles sont obligatoires.

Les parents ne pouvant plus être sollicités, le cercle scolaire du Val-de-Ruz (CSVR) doit trouver un moyen pour combler le manque à gagner, soit environ 150'000 francs. Le financement communal, d’un montant similaire, est lui maintenu.

C’est au travers d’une association du nom de PRO CSVR que ces fonds seront levés. L’assemblée constitutive se tient le 13 décembre à l’aula du collège de la Fontenelle, à Cernier.

Une fois les statuts adoptés et le comité nommé, l’association pourra se mettre au travail. Son but sera de récolter des fonds pour financer les activités hors cadre que le cercle CSVR organise : camps, courses d’école, sorties sportives et culturelles, manifestations particulières.

Pour ce faire, PRO CSVR a besoin de ressources. Elles peuvent provenir des cotisations des membres, du sponsoring, de subventions, de dons ou de legs. L’association peut également organiser des événements. À ce sujet, un projet, le CSVR Tour est déjà en cous de réflexion. Il s’agit d’une manifestation sportive destinée aux 2300 élèves du cercle et qui se déroulerait durant la période des joutes scolaires, dans les villages accueillant des collèges. Le public serait sollicité soit en parrainant les jeunes sportifs, soit en faisant un don.

Les camps blancs (de ski, polysportifs ou culturels) suspendus par la Commune suite au refus en votation populaire d’augmenter le coefficient fiscal seront de retour en hiver 2020. Ils seront obligatoires, mais seuls les camps de skis seront payants. /cwi