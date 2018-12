Les crèches de la région sensibles à l’activité physique

Bouger c’est important et non pas seulement pour les adultes. Cela commence dès la petite enfance. Certaines crèches promeuvent l’activité physique au quotidien. Les structures qui le font peuvent après un processus de formation de deux ans obtenir le label Youp’là bouge. Ce projet intercantonal se déroule notamment à l’échelle de l’Arc jurassien dans le cadre des programmes cantonaux de promotion de la santé Alimentation et Activité physique. Dans le canton de Neuchâtel, 58 structures sont labellisées et 4 sont intéressées à se former. Dans le Jura, 21 structures ont reçu le label. Enfin, dans la Berne francophone, 7 structures sont déjà labellisées et 5 à 10 suivront des formations l’année prochaine.

Une réglementation fédérale prévoit 3 heures de mouvement par jour pour les enfants âgées entre 0 et 6 ans, mais pour l’obtention du label, 2,5 heures suffisent. Selon la coordinatrice du projet intercantonal Youp’là bouge, Malika Baioia Lehmann, cette sensibilisation est importante pour éviter une société sédentaire à l’avenir : « Il est indispensable de faire bouger les enfants bouger dès leur plus jeune âge, car c’est à ce moment qu’ils sont en plein développement notamment moteur et psychomoteur. Cela aura par la suite un impact sur les compétences sociales, émotionnelles et cognitives. conclut-elle. /anl