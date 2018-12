Plus de 2,1 millions de francs pour le Téléthon

Un week-end sous le signe de la solidarité. Près de 6'000 bénévoles ont été actifs tout au long du week-end et dans tout le pays. Leur but : récolter des fonds pour le Téléthon, la fondation qui vient en aide aux personnes atteintes de maladies génétiques rares. Si des concerts, des brunchs ou des soupers ont été organisés et ont permis de récolter plus de 2,1 millions de francs, il s’agit surtout de faire connaitre la fondation et ses diverses actions, comme le souligne Léna Fasola, coordinatrice au centre de coordination nationale de la Fondation Téléthon :