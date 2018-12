Des vents à plus de 100km/h à Cressier

La Suisse a été balayée par des vents tempétueux, pour la deuxième nuit consécutive. En montagne, les rafales ont atteint des valeurs qui placent cette tempête dans la catégorie des ouragans. Ce qui lui vaut d'être baptisé, en l'occurrence Marilou.

C'est au Säntis que le vent a soufflé le plus fort dans la nuit de samedi à dimanche, avec des rafales de 164 km/h. La Suisse romande n'est pas en reste, avec des pointes mesurées par Meteonews à 152 km/h au Chasseral, à 148 km/h aux Diablerets ou encore à 130 km/h au Moléson.

En plaine, c'est en Suisse romande que les records ont été relevés, à 111 km/h au Bouveret. Eole a soufflé jusqu'à 103 km/h à Delémont, 102 km/h à Cressier ou encore 97 km/h à Evionnaz.

Ce front venteux arrivé dans la nuit de vendredi à samedi devrait continuer de traverser la Suisse ce dimanche, entraînant avec lui de la neige jusqu'en plaine par moments et par endroits. Les précipitations ont été élevées, sous forme de pluie en dessous de 1000 mètres. Dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, la neige pourrait même tomber plus bas, jusqu'à une altitude de 400 à 600 mètres, avant tout sur le versant nord des Alpes. Ajoutée aux vents violents, cette neige fraîche attendue jusqu'à mardi est fort peu stable, avertissent les météorologues. Le danger d'avalanche est donc croissant.En plaine, la vigilance est également de mise. Les fortes rafales rendent les promenades en forêt dangereuses. Au volant aussi, il s'agit de se méfier des rafales, qui peuvent rendre difficile la maîtrise du véhicule. /ats-sma