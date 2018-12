Des radars tous neufs entre Bienne et La Neuveville

Ils semblent tout droit sortis d’un bureau de design et n’attendent plus que votre plus beau sourire : de nouveaux radars fixes ont fait leur apparition à Daucher et Alfermée, entre Bienne et La Neuveville. Dotés d’une coque blanche laquée toute en rondeur, ils ont l’œil fixe, le flash brillant, et remplacent les anciens modèles qui étaient installés aux mêmes endroits. Laetizia Paladino, porte-parole de la police bernoise, explique que les systèmes existants arrivaient au terme de leur cycle de vie d’environ dix ans.

En ce qui concerne les nouveaux radars, Laetizia Paladino précise qu’ils disposent des dernières technologies de contrôle, sans donner davantage d’information. Elle ajoute qu’ils offrent aussi une meilleure résolution, ce qui simplifie le travail des collaborateurs chargés d’analyser les images prises par les appareils. Le changement des 48 radars fixes bernois coûtera plus de 3,3 millions de francs au canton. /ast