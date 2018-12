Des animaux d’Islande et du Jura au Moulin de Bayerel

Partir à la découverte des animaux du Jura et d’Islande… Johann Bofetti et Alain Prêtre présentent une cinquantaine de clichés ce week-end et le week-end prochain au Moulin de Bayerel. Les deux photographes animaliers exposent des espèces exceptionnelles réfugiées dans les forêts profondes du Jura neuchâtelois, comme le lynx, la gélinotte des bois ou encore les chouettes nordiques. Ces amoureux de la nature et des animaux se rendent également régulièrement en Islande pour assouvir leur passion et aller à la rencontre des renards polaires ou encore des macareux, le tout dans des paysages fascinants.

A noter encore qu’Alain Prêtre donne ce samedi, à 18h30, une conférence sur le thème de l’effondrement de la biodiversité illustré par des exemples locaux. /sma