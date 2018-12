La pianiste Hyun-Jung Lim et le Jardin botanique récompensés

Le jury du prix interculturel neuchâtelois Salut l’étranger a tranché ce jeudi. La pianiste coréenne Hyun-Jung Lim, le président et la conservatrice du Jardin botanique de Neuchâtel ont été choisis cette année parmi les 22 candidats en lice. Le prix Salut l’étranger récompense chaque année les personnes favorisant, par leurs activités, la rencontre et le vivre ensemble entre Neuchâteloises et Neuchâtelois aux appartenances diverses.

La virtuose Hyun-Jung Lim, installée à Neuchâtel depuis quelques années, s’est particulièrement investie dans la Semaine neuchâteloise contre le racisme, dont elle fut la marraine. Elle est aussi engagée bénévolement dans plusieurs associations et institutions de la région. Son parcours personnel lui permet de témoigner sur une problématique qui l’a touchée. Grâce à son engagement, elle s’est vue attribuer un chèque de 4000 francs.

La conservatrice du Jardin botanique, Elodie Gaille et Blaise Mulhauser, son président, ont également été primés cette année. L’institution fêtait cette année ses 20 ans d’existence. Une exposition citoyenne a été mise en place, permettant à ceux qui le souhaitaient de devenir acteur du projet. Plusieurs associations y ont pris part ce qui a permis à de nombreuses personnes, dont plusieurs issues de la migration, de s’investir tout en partageant leurs expériences et connaissances personnelles. Ils ont été récompensés, lors d’une cérémonie organisée au Jardin botanique, par la remise d’un chèque de 3000 francs. /comm-tho-mts