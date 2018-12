Avec ou sans Raymond Clottu ?

Raymond Clottu signera-t-il son retour au sein de l’UDC neuchâteloise ? La question reste ouverte à moins d’un an des élections fédérales. La stratégie pour cette échéance faisait partie des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale du parti, ce jeudi soir à Malvilliers. Si la section cantonale a décidé de lancer deux listes pour le Conseil national, dont une jeune, et une liste pour le Conseil des Etats, on ne sait toujours pas si Raymond Clottu sera de la partie. Le Conseiller national indépendant, ancien UDC, doit avoir une discussion le 17 décembre avec le parti sur sa possible réintégration. Un retour qui pourrait s’avérer primordial pour l’UDC neuchâteloise si elle entend conserver un siège à Berne. Les candidatures, elles, sont ouvertes jusqu’au 19 janvier.

Parmi les autres points évoqués lors de cette assemblée, notons le rejet de l’UDC neuchâteloise à l’initiative « Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti » sur laquelle les Suisses voteront le 10 février. Le nouveau président, Walter Willener, a également tenu à appeler ses membres à l’unité, après plusieurs mois difficiles pour le parti neuchâtelois.

En outre, de nouveaux locaux à Cernier abritent désormais le secrétariat de la section cantonale. /rgi