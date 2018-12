Prison avec sursis pour avoir abusé d'une résidente handicapée

Il avait abusé d’une résidente dont il s'occupait : il écope de 18 mois de prison, avec sursis pendant 2 ans. Le jugement a été rendu mercredi au tribunal pénal à Porrentruy. Le prévenu, un ancien auxiliaire de santé, a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec une personne handicapée.







Un « égoïsme alarmant »



Un homme insatisfait, qui cherchait par tous les moyens à assouvir ses besoins sexuels. C’est ainsi que la Cour a dépeint le prévenu. Elle a noté chez lui un « égoïsme alarmant ». L’ancien auxiliaire de santé n’a vu que son propre plaisir, sans chercher à savoir ce qu’en pensait sa victime. Selon le juge Pascal Chappuis, l’homme a profité de la faiblesse de la résidente dont il s’occupait, en situation de handicap physique et très isolée socialement. Il a noué avec elle un lien de confiance et de dépendance pour en tirer un bénéfice : des actes sexuels répétés, pendant plusieurs mois. La Cour l’a donc jugé coupable « d’actes d’ordre sexuel avec des personnes handicapées, détenues ou prévenues ». Elle a estimé que la souffrance de la plaignante était manifeste : on est donc loin d’une relation consentie.







Preuves insuffisantes



Le Tribunal a par contre écarté les préventions de viol et de contrainte sexuelle, car la patiente s’est souvent contredite, et les preuves ont manqué pour incriminer son agresseur. D'après les juges, l’homme n’a pas eu recours à la force pour imposer les actes.

L’homme devra également verser à la plaignante une indemnité de 5'000 francs pour tort moral, et s’acquitter de frais de justice à hauteur de 30'000 francs environ. /nbe