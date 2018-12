Le Corn’Rock Festival dévoile sa programmation 2019

Prêt pour le rock ? La 9ème édition du Corn’Rock Festival s’annonce dantesque avec une affiche locale et originale. Le petit festival de Cornaux aura lieu comme chaque année le dernier week-end du mois de mai, les 24 et 25. Les têtes d’affiche de vendredi sont cette année les Lucernois de Crystal Ball, qui emporteront avec eux leurs 20 ans d'expérience de hard rock. Le lendemain, c’est le groupe helvétique de reprise du géant suédois Ghost qui viendra faire bouger les têtes, sobrement nommé Ghost CH. Le groupe français Sidilarsen vient compléter les noms plus raisonnants de la programmation.

Les autres groupes ont principalement été puisés dans le vivier musical neuchâtelois, où en tout cas romand. Pêle-mêle : les Neuchâtelois de Blind’nd Deaf, Oxsymore, Roadfever et Titans Blow. Trois écoles de musiques neuchâteloises sont aussi à l’honneur. Les élèves de BBM 74, LeSon.ch et Le Chat noir se produiront sur la scène la Rampe, destinée à lancer les jeunes groupes de la région. À noter aussi que le prix reste inchangé, à 25 francs pour une ou les deux soirées. /comm-tho