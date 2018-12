Dernier Café Pro de 2018 à La Chaux-de-Fonds

Recruter selon la personnalité et non un CV. C’est ce que propose le Café Pro, une initiative qui a débuté dans le canton. Pour ce dernier événement de l’année, le concept reste inchangé. Entreprises et particuliers se rencontrent dans un café, dans une ambiance conviviale et informelle. Selon les organisateurs, les résultats sont là, cinquante personnes ont été recrutées lors des dix premiers événements. L’ultime rendez-vous de l’année 2018 se tiendra à La Chaux-de-Fonds, de 8h30 à 11h30, au restaurant Mö.

Les informations concernant cette rencontre sont disponibles sur les réseaux sociaux et sur le site de Café Pro. Il est nécessaire de s’inscrire pour pouvoir participer à l'événement.

Les organisateurs annoncent encore que de nouveaux projets verront le jour en 2019. /comm-tho